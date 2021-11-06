Tanzaya'da hafızlık okulu: Ramazan abinin adı Afrika'da yaşayacak - Son Dakika

Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor. Bunun son örneği Deniz Feneri Derneği'nin Tanzanya Zanzibar da çocuklarına dini eğitim vermek isteyen aileler için açtığı hafızlık merkezi oldu.

30O ÖĞRENCİYE DESTEK

300 öğrencinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri İbrahim Uğurlu Hafızlık Merkezi bölgede önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Tanzanya da çocuklarına dini eğitim verme imkanına sahip olamayan aileler için açılan İbrahim Uğurlu Hafızlık Merkezi büyük bir fırsat sunuyor.

TÜRKİYE'NİN 'RAMAZAN ABİ'Sİ VE YEŞİLÇAM SANATÇISI İBRAHİM UĞURLU' ADINA AÇILDI

Deniz Feneri Derneği'nin kurucuları arasında bulunan Türkiye'nin "Ramazan Abi'si ve Yeşilçam Sanatçısı İbrahim Uğurlu" adına açılan hafızlık merkezinin kurdela kesme törenine Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçi'si Dr. Mehmet Güllüoğlu Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz ve Zanzibar bölgesinin ileri gelenleri katıldı.

Çocukların yoğun sevgi gösterileri ve ilahiler eşliğinde açılışı yapılan tesiste yüzlerdeki mutluluk görülmeye değerdi.

9 derslikli 3 bloktan oluşan binalarda mescid, idare binaları ve tuvaletlerden oluşan birimleriyle hizmet verecek.

Ayrıca hafızlık merkezinin su ihtiyacı için bahçesine büyük bir su kuyusu ve şadırvan inşa edildi.

Deniz Feneri, hayırseverlerin destekleriyle dünyanın 60 ülke ve bölgesinde cami, mescit, kurs, okul, yetimhane, yurt ve su kuyusu gibi kalıcı eserler açmaya devam edecek.