Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar

Katıldığı bir canlı yayında maske satışlarının belirli noktalarda tanzim satışı için çalışmalar yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi.

Bakan Pekcan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan, "Böyle bir dönemde (mart ayı) 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim" diye konuştu.

198 FİRMAYA 10 MİLYON LİRA CEZA

Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini anımsatarak, "Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulu'nun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz" dedi.

TANZİM MASKE SATIŞI BAŞLIYOR

Türkiye'nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" diye konuştu.