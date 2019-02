Tanzim Satış Değil Bedava Çorba Kuyruğu

Tanzim satış değil bedava çorba kuyruğuBURSA - Bursa'da vatandaşlar soğuk havada dağıtılan bedava tavuk suyu çorbaya akın etti.

Tanzim satış değil bedava çorba kuyruğu



BURSA - Bursa'da vatandaşlar soğuk havada dağıtılan bedava tavuk suyu çorbaya akın etti. Çorba kuyruğu tanzim satış noktalarını aratmadı.

Bursalı tavuk firmasının arabada tavuk suyu çorba projesi ağır kış şartları nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kış mevsimi ile birlikte solunum yolu hastalıklarında ki artış, gribal enfeksiyonlar, vücut direncinin zayıflaması, gündelik hayata yerleşip yaşam koşullarını zorlaştırırken vatandaşların imdadına tavuk firmasının arabada dağıttığı karabiberli limonlu tavuk suyu çorbalar yetişti. Firma "Güne sıcak bir başlangıç" temasıyla yaptırdığı özel tasarım çorba arabalarıyla, Bursa, Eskişehir ve İstanbul'daki meydanlarda, yollarda ve semt pazarlarında her gün farklı bir noktada tavuk suyu çorba dağıtıyor. Sabah saatlerinde Heykel'deki tarihi belediye binası yanında dağıtılan sıcak çorbaya soğuk havada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buz gibi havada üşüyen çok sayıda kişi çorba almak için kuyruk oldu.

Yüzyıllardır, özellikle kış aylarında hastalara şifa kaynağı olarak gösterilen "Tavuk suyu çorba" uzmanların gözünde her derde deva. Özellikle soğuk algınlığında tavuk suyuna yapılan çorba hastalara şifa vermesi açısından önemli bir yere sahip. HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan "2 yıldır kış aylarında dağıtılan tavuksuyu çorbamızı; halkımız, bazen bir okul veya kütüphane önünde, bazen pazar yerinde, markette, bazen dağda kar üzerinde, bazen bir meydanda yağmur altında sabahın erken saatlerinde görebilir. Halkımız her şeyin en iyisine, en sağlıklı ve en kalitelisine layıktır" dedi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Annesini Boğarak Öldüren Cani Evlada Müebbet Hapis Cezası

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor

Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı