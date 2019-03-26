Tanzim satış için belirlenen 5 zincir mağazaya itiraz
1 saat önce
Tanzim satış uygulamasının sadece 5 zincir mağaza ile yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren TPF, alınan bu karara sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Tanzim satış uygulamasının sadece 5 zincir mağaza ile yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren TPF, alınan bu karara sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:47
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