Son Dakika Haberleri: Tanzim satış için belirlenen 5 zincir mağazaya itiraz

Tanzim satış için belirlenen 5 zincir mağazaya itiraz

1 saat önce

Tanzim satış uygulamasının sadece 5 zincir mağaza ile yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren TPF, alınan bu karara sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanzim satış için belirlenen 5 zincir mağazaya itiraz, System.String[]
Tanzim satış uygulamasının sadece 5 zincir mağaza ile yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren TPF, alınan bu karara sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:47 

Türkiye Partisi, Ekonomi
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