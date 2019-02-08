Tanzim satış için ürün alımına başlandı
15 dakika önce
Tarım Kredi, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladı.
Tarım Kredi, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
'ın yaptığı açıklamaya göre ürünlere kar eklenmeyecek, yalnızca nakliye fiyatı dahil edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:15
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