Son Dakika Haberleri: Tanzim satış için ürün alımına başlandı

Tanzim satış için ürün alımına başlandı

15 dakika önce

Tarım Kredi, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladı.

Tanzim satış için ürün alımına başlandı, System.String[]
Tarım Kredi, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın yaptığı açıklamaya göre ürünlere kar eklenmeyecek, yalnızca nakliye fiyatı dahil edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor İDO, 500 Milyon Dolarlık Borçlarını Yapılandırmak İstiyor

Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanzim satış için ürün alımına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]