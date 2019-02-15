Tanzim Satış Noktası İlk Günden İlgi Gördü

Kültür Park yerleşkesinde hizmete açılan tanzim noktasını AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti.

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da üreticiden tüketiciye doğrudan uygun fiyata sebze ve meyve satış noktası açıldı. Ucuz sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar tanzim satış yerinde kuyruk oluşturdu. Marketlerde 5-6 liraya satılan domates 3,5 liraya, 7-8 liradan satılan biber 5,5 liraya, 10 liraya satılan patlıcan 7,75 liraya, 3-4 liraya satılan patates 3 liraya müşteriye sunuldu.

Fiyatların marketlerde çok yüksek olduğunu belirten vatandaşlar "Elazığ Belediyesi ince düşündü. Diğer illerde olan faaliyeti burada da gerçekleştirdiler. Patlıcan maketlerde 10 lira, burada 7.75 lira, 2 lira güzel bir düşüş. Kalite bakımından burada da çarşıdaki de aynı.

Pazara göre fiyat çok uygun olduğunu belirten vatandaşlar ayrıca halk için çok uygun olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dualar ettiler.

AK PARTİ BAŞKAN ADAYI ŞERİFOĞULLARI:

"ESNAFIMIZLA REKABET HALİNDE OLMAYACAĞIZ"

Tanzim satış noktasında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada şunları kaydetti." Bugün Elâzığ Belediyemizin açmış olduğu tanzim satış mağazasındayız. Tabii ülke genelinde yaşanan sebze ve meyvede ki fahiş artıştan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu artışları önleme ve düşürebilme adına böyle bir uygulamaya geçildi. Buradaki amaç fırsatçıların önünü kesmek, milletimizin sırtına kene gibi yapışmış fırsatçıları engelleyip fahiş fiyat artışlarının düşürülmesini sağlamak ve vatandaşlarımızın rahat etmesini sağlamaktır. Fiyat artışları makul seviyeye indikten sonra bu uygulamalar kesinlikle duracaktır. Esnaflarımızla rekabet kesinlikle olmayacaktır. Bizler Ahilik ilkesine uyan esnafımızın daima yanında olacağız aradaki çürük elmaları da ayıkladıktan sonra bu tür uygulamalar normal seviyelere inecek."

BAŞKAN YANILMAZ:

"VATANDAŞ UCUZ SEBZE VE MEYVE ALACAK"

Tanzim mağazasını ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların ucuz sebze ve meyve almaları için tanzim satış noktasının hizmete girdiğini belirterek, "Tanzim mağazamızı açtık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Türkiye'de dış güçlerin ve onların içeride olan uzantılarının oluşturmak istediği 15 Temmuz terörü, akabinde ekonomik terör ve akabinde gıda maddeleri üzerine oluşturmak istenen teröre karşı vatandaşlarımızın daha ucuz sebze ve meyve yemeleri için tanzim merkezleri devreye girdi" dedi. Başkan Yanılmaz, tanzim satış noktasının sabah 08 ile akşam 19 arasında hizmet sunacağını belirterek, amaçlarının üreticiden uygun fiyata alınan sebze ve meyveleri uygun fiyata vatandaşa sunmak olduğunu kaydetti.

MİLLETVEKİLİ DEMİRBAĞ:

"FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Liderimize ülkemize karşı büyük oyunlar oynandı. Bütün bunlar da muvaffak olamayınca ekonomik bir darbe teşebbüsü oldu. Dolarda ani bir artış oldu. Buna istinaden piyasalar ciddi ölçüde etkilendi. Burada da netice alamayınca bu defa işe domates, biber, patlıcana, endekslediler. Mecliste de muhalefet maalesef birkaç gündür ellerine sepetler alarak domates biber patlıcan getirmek suretiyle meclise bunun üzerinden yapılacak olan mahalli seçimleri etkilemeye çalışıyorlar milletimizin aklını çelmeye çalışıyorlar. Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üretici ile tüketici arasındaki birçok komisyoncuyu aradan kaldırarak fahiş fiyat artışlarının önüne geçtik. Bugün de Elâzığ'da tanzim satış noktasını açtık. Ülkemizdeki bu gelişimle birlikte açılan tanzim satışlar ile birlikte bu fiyatlarda stabil hale gelecek. Ben yapılan bu hayırlı hizmetin Elâzığ'da vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Dedi.