Tanzim satış rekabete engel mi?
1 saat önce
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satışlar ve Netflix gibi gündemdeki konuları rekabet açısından değerlendirdi.
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
, tanzim satışlar ve Netflix gibi gündemdeki konuları rekabet açısından değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:30
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