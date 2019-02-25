Son Dakika Haberleri: Tanzim satış rekabete engel mi?

Tanzim satış rekabete engel mi?

1 saat önce

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satışlar ve Netflix gibi gündemdeki konuları rekabet açısından değerlendirdi.

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Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satışlar ve Netflix gibi gündemdeki konuları rekabet açısından değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:30 

Ekonomi
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