Tanzim Satış Tüketiciyi Sevindirdi Mi?
27 dakika önce
İstanbul'da kurulan tanzim satış noktalarında alışveriş yapanlar, düşük fiyatlardan memnun, ama esnafın da mağdur olmaktan kurtulabileceği adımlar atılmasını istiyor.
İstanbul
'da kurulan tanzim satış noktalarında alışveriş yapanlar, düşük fiyatlardan memnun, ama esnafın da mağdur olmaktan kurtulabileceği adımlar atılmasını istiyor. Ancak seçimlerden sonra fiyatların yükseleceğini düşünenler de var
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:02
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