Son Dakika Haberleri: Tanzim Satış Tüketiciyi Sevindirdi Mi?

Tanzim Satış Tüketiciyi Sevindirdi Mi?

27 dakika önce

İstanbul'da kurulan tanzim satış noktalarında alışveriş yapanlar, düşük fiyatlardan memnun, ama esnafın da mağdur olmaktan kurtulabileceği adımlar atılmasını istiyor.

">
İstanbul'da kurulan tanzim satış noktalarında alışveriş yapanlar, düşük fiyatlardan memnun, ama esnafın da mağdur olmaktan kurtulabileceği adımlar atılmasını istiyor. Ancak seçimlerden sonra fiyatların yükseleceğini düşünenler de var
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:02 

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'den Belediye Başkanı Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü Ünlü Opera Sanatçısı Sedat Öztoprak, Hayatını Kaybetti

Ekrem İmamoğlu ile Pazar Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 09:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanzim Satış Tüketiciyi Sevindirdi Mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]