Son Dakika Haberleri: Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı

Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı

1 saat önce

Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi.

Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı, System.String[]
Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi. En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:20 

Ekonomi
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