Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı

Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi. En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu.

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Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi

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