Tanzim Satışı CHP'den Destek Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tanzim satış bir projedir; herkesin ulaşabileceği yerlerde, süper marketlerle yapılan işin halk lehine aracısız, piyasayı dengelemek üzere ama esnafı, pazarcıyı mağdur etmeden, hatta ve hatta çiftçinin yüzünü güldüren...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tanzim satış bir projedir; herkesin ulaşabileceği yerlerde, süper marketlerle yapılan işin halk lehine aracısız, piyasayı dengelemek üzere ama esnafı, pazarcıyı mağdur etmeden, hatta ve hatta çiftçinin yüzünü güldüren uygulamalarla yapılan doğru, sosyal demokrat bir projedir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, CHP belediye başkan adaylarının terör örgütleri ile bağlantısı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kimseyi etnisitesine, mezhebine, inancına, partisine göre şeytanlaştırmadıklarını ifade etti. Tanzim satış projesinin de CHP'ye ait olduğunu söyleyen Özel, "Türkiye'de 82 milyon insan, 81 il, 7 bölge, bin 200'ün üzerinde ilçe, 20 binin üzerinde köy varken, sen oradaki çadırla kimin karnını doyuruyorsun? Tanzim satış bir projedir; herkesin ulaşabileceği yerlerde, süper marketlerle yapılan işin halk lehine aracısız, piyasayı dengelemek üzere ama esnafı, pazarcıyı mağdur etmeden, hatta ve hatta çiftçinin yüzünü güldüren uygulamalarla yapılan doğru, sosyal demokrat bir projedir. Bunlar çaresiz kaldılar, 'işin içinden nasıl çıkarız' dediler, o küfretmek için inceledikleri CHP tarihinde neler neler var, bir tanesi de tanzim satış. Bizim tanzim satışları şirketleşmeye zorlayıp sonra özelleştirenler, şimdi gelmiş 'CHP çözüm önermiyor' diyor. Tanzim satışları küfretmek için CHP sayfalarını çevirirken gördünüz" dedi.



ÖZEL ŞÖYLE KONUŞTU:



"Geçmişteki bütün işbirliklerini CHP'ye mal etmek için 'FETÖ' diyor, 'PKK' diyor. CHP, PKK ve FETÖ ile ittifak yapıyormuş. Ne utanılacak bir şey. Terörle mücadelenin altın kuralı; terör örgütü, eylemi adından söz ettirmek için yapar. Bunlar 30 tane televizyonda günde onar defa terör örgütü propagandası yapıyor. Ne güçlü, ne kudretli terör örgütleriymiş bunlar. İki lider, Türkiye'nin en kudretli beyleri ağızlarına sakız etmiş bunların reklamını yapıyor." AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın İş Bankası'na yönelik açıklamalarına ilişkin Özel, "Bülent Turan, vasiyeti kabul ediyor. 'O CHP, bu CHP değil.' O konuda kapı gibi mahkeme kararları var. İhtilalden uğradığımız zararı ispat ettiğimiz, CHP'yi siyaseten de mal mülk, varlık olarak da kabul eden kapı gibi yargı kararları var. Esas hazin olan darbecilerin yaptığı işlere ve daha sonra hukukla ortadan kaldırılmış darbe hukukuna sığınan Bülent Turan. 12 Eylül darbesi kapattı bizi, sonra da kendimiz açıldık, mahkeme kararıyla da geri aldık. '12 Eylül, Atatürk'ün partisini ortadan kaldırmaya muktedir olmuştur' diyor" şeklinde konuştu.



(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

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