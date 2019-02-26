Tanzim Satışlar: Esnaf Nasıl Etkilendi, Vatandaş Ne Diyor?
21 dakika önce
Hükümet geçtiğimiz haftalarda büyük şehirlerde tanzim satışları başlatarak üreticiden gelen ürünü aracıları ortadan kaldırarak doğrudan halka arz etmeye başladı.
Hükümet
geçtiğimiz haftalarda büyük şehirlerde tanzim satışları başlatarak üreticiden gelen ürünü aracıları ortadan kaldırarak doğrudan halka arz etmeye başladı. Peki bu gerçek manada bir çözüm mü? Sebze-meyve fiyatlarının yükselmesindeki asıl sebepler neler?
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:19
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets, 9 Büyüklüğünde Deprem Olacağını İddia Etti
Uçağın Motoruna Şans Getirsin Diye Para Atınca Davalık Oldu
Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu
Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı