Son Dakika Haberleri: Tanzim Satışlar: Esnaf Nasıl Etkilendi, Vatandaş Ne Diyor?

Tanzim Satışlar: Esnaf Nasıl Etkilendi, Vatandaş Ne Diyor?

21 dakika önce

Hükümet geçtiğimiz haftalarda büyük şehirlerde tanzim satışları başlatarak üreticiden gelen ürünü aracıları ortadan kaldırarak doğrudan halka arz etmeye başladı.

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Hükümet geçtiğimiz haftalarda büyük şehirlerde tanzim satışları başlatarak üreticiden gelen ürünü aracıları ortadan kaldırarak doğrudan halka arz etmeye başladı. Peki bu gerçek manada bir çözüm mü? Sebze-meyve fiyatlarının yükselmesindeki asıl sebepler neler?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:19 

Hükümet, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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