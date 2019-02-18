Tanzim satışlar tam gaz sürüyor
1 saat önce
Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin satışa sunulmasının ardından marketlerde de domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak fiyatları yüzde 50'nin üzerinde düştü.
Ankara
, İzmir
, Mersin
, Antalya
ve Sakarya
bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin satışa sunulmasının ardından marketlerde de domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak fiyatları yüzde 50'nin üzerinde düştü
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20
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