Son Dakika Haberleri: Tanzim satışlar tam gaz sürüyor

Tanzim satışlar tam gaz sürüyor

1 saat önce

Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin satışa sunulmasının ardından marketlerde de domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak fiyatları yüzde 50'nin üzerinde düştü.

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Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin satışa sunulmasının ardından marketlerde de domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak fiyatları yüzde 50'nin üzerinde düştü
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 

Antalya, Mersin, İzmir, Ankara, Ekonomi
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