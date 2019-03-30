Tanzim Satışlara 2 Gün Ara
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tanzim satış uygulaması vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından başlatılan tanzim satış uygulaması vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Vatandaşlardan büyük rağbet gören gören tanzim satış uygulamasına seçimler sebebiyle 2 gün ara verilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş.'nin koordinasyonunda 'Üreticiden tüketiciye doğrudan satış' sloganıyla yapılan tanzim satışlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ürünlerin tarım kredi kooperatiflerinden temin edildiği tanzim satışlarda Türkiye
genelinde uygulanan fiyatlardan satış yapılırken, Bursa'da yerel seçimler nedeniyle satışlara 2 gün ara verileceği bildirildi. Açıklamaya göre; 31 Mart pazar ve 1 Nisan
Pazartesi günleri tanzim satışların olmayacağı, 2 Nisan Salı günü itibariyle tanzim satışların devam edeceği belirtildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: İHA
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