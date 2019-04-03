Tanzim satışları enflasyonu ne kadar etkiledi?
23 dakika önce
Tanzim satışlarına rağmen gıda fiyat gelişiminin enflasyonla mücadelede yük oluşturmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, enflasyonda eylül-ekim döneminde yüzde 10'lu seviyelerin görülebileceğini kaydetti.
Tanzim satışlarına rağmen gıda fiyat gelişiminin enflasyonla mücadelede yük oluşturmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, enflasyonda eylül-ekim döneminde yüzde 10'lu seviyelerin görülebileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34
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