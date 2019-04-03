Son Dakika Haberleri: Tanzim satışları enflasyonu ne kadar etkiledi?

Tanzim satışları enflasyonu ne kadar etkiledi?

23 dakika önce

Tanzim satışlarına rağmen gıda fiyat gelişiminin enflasyonla mücadelede yük oluşturmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, enflasyonda eylül-ekim döneminde yüzde 10'lu seviyelerin görülebileceğini kaydetti.

Tanzim satışları enflasyonu ne kadar etkiledi?, System.String[]
Tanzim satışlarına rağmen gıda fiyat gelişiminin enflasyonla mücadelede yük oluşturmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, enflasyonda eylül-ekim döneminde yüzde 10'lu seviyelerin görülebileceğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 15:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanzim satışları enflasyonu ne kadar etkiledi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]