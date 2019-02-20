Son Dakika Haberleri: 'Tanzim satışlarla fiyatlar daha da inecek'

'Tanzim satışlarla fiyatlar daha da inecek'

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarla ilgili olarak, "Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek.

'Tanzim satışlarla fiyatlar daha da inecek', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarla ilgili olarak, "Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:15 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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