'Tanzim satışlarla fiyatlar daha da inecek'
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarla ilgili olarak, "Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, tanzim satışlarla ilgili olarak, "Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek." açıklamasında bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:15
Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor
AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı
Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira