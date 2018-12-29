Son Dakika Haberleri: Tanzimat'tan Bugüne Eğitim Sistemi Masaya Yatırıldı

Tanzimat'tan Bugüne Eğitim Sistemi Masaya Yatırıldı

12 dakika önce

Tanzimat'tan bugüne eğitim sistemi masaya yatırıldı ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü: "Dünya üzerinde eğitimle oynanan bir oyun var" "Kendi inancımızı ve kültürümüzü temel alan bir eğitim sistemi kurulmalı"BURSA - Bursa'da Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından düzenlenen eğitim şurası büyük...

Tanzimat'tan bugüne eğitim sistemi masaya yatırıldı
ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü:
"Dünya üzerinde eğitimle oynanan bir oyun var"
"Kendi inancımızı ve kültürümüzü temel alan bir eğitim sistemi kurulmalı"

BURSA - Bursa'da Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından düzenlenen eğitim şurası büyük ilgi gördü. ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, dünya üzerinde eğitimle oynanan bir oyun olduğunu söyledi.
Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen 5. il eğitim şuarası yoğun ilgi gördü. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Turan, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Keskin, eğitimci Veli Sarıkaya, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatih Kocaağa ve Psikolog Abdullaziz Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Dünya üzerinde eğitimle oynanan bir oyun olduğunu belirten ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, "Özellikle Müslüman ülkeler üzerinde oynanan bir oyun var. Emperyalizm kendi isteği eğitim modeliyle kendine benzetmeye çalışıyor. Biz de insanların eğitim açısından gelişmesini istiyoruz. Emperyalizmin müfredatlar ile oynadığı oyunu ters yüz etmek için çalışıyoruz. Tanzimat'tan bugüne kadar dilimizle oynadılar, müfredatımızla oynadılar, eğitim sistemimizle oynadılar. Bugün geldiğimiz yer ise belli. Geçmişte tarihe şan vermiş toplumun, batı modelinde bir hayata gelmesi uzun seneler sürdü. Biz uzun senelerde meydana gelen sıkıntıyı düzeltmek için tarihe yön vermek için uğraşıyoruz. Tanzimat'tan bugüne kadar kurulan batı modelini değiştirip, bunun yerine kendi inancımızı ve kültürümüzü temel alan bir eğitim sistemi kurulmalıdır" dedi.
Eğitimin temelinin öğretmen olduğuna dikkat çeken Sürücü, "Ancak eğitimin tüm yükünü öğretmenin çekmesi mümkün değildir. Öğretmensiz eğitim olmaz. Ama öğretmen eğitimin her şeyi değildir. Öğretmen seçilirken iyi seçilmelidir. Sadece eğitim fakültesinde iyi yetiştirilmekle olmaz. Liseden bunun temelini atmak gerekiyor. Bunun haricinde her sorunu öğretmenin üzerine de atmamak gerekiyor. Anneyi çocuğuna öğretmenlik yapabilecek kapasitede yetiştirmemiz gerekiyor. Sonra okula ve öğretmene sıra gelir. Bizim daha sonra öğretmenimiz de, öğrencimiz de, geleceğimiz de iyi olur" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

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