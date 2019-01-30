Son Dakika Haberleri: Tanzimattan Cumhuriyete Siirt" Kitabı Yayımlandı

Tanzimattan Cumhuriyete Siirt" Kitabı Yayımlandı

7 dakika önce

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri Abdurrezzak Çelik'in yazdığı Tanzimattan Cumhuriyete Siirt kitabı çıktı.

Tanzimattan Cumhuriyete Siirt
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri Abdurrezzak Çelik'in yazdığı Tanzimattan Cumhuriyete Siirt kitabı çıktı.


Çelik tanıtımda yaptığı konuşmada, 3 bölüm ve 316 sayfadan oluşan kitabında bölgede hüküm süren değişik devletlerin hakimiyeti altına giren Siirt'in tarihi gelişimi ve sosyo-kültürel yapısını ele aldığını söyledi.

1514 yılında Osmanlı Devleti hakimiyetine girdiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:


" Kitapta 19. yüzyıl boyunca Tanzimat sürecinin Siirt'te de olabildiğince müşahede edildiği Osmanlı arşivindeki belgeler döneme dair son derece önemli bilgiler yer almıştır. Tanzimat idarecilerinin genel anlamda taşrada gerçekleştirdikleri idari reformların yanında eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel alanlarda aldıkları önlemler analitik ve tarihsel bir açısından incelenmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
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