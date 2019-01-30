Tanzimattan Cumhuriyete Siirt" Kitabı Yayımlandı

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri Abdurrezzak Çelik'in yazdığı Tanzimattan Cumhuriyete Siirt kitabı çıktı.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri Abdurrezzak Çelik'in yazdığı Tanzimattan Cumhuriyete Siirt kitabı çıktı.





Çelik tanıtımda yaptığı konuşmada, 3 bölüm ve 316 sayfadan oluşan kitabında bölgede hüküm süren değişik devletlerin hakimiyeti altına giren Siirt'in tarihi gelişimi ve sosyo-kültürel yapısını ele aldığını söyledi.



1514 yılında Osmanlı Devleti hakimiyetine girdiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:





" Kitapta 19. yüzyıl boyunca Tanzimat sürecinin Siirt'te de olabildiğince müşahede edildiği Osmanlı arşivindeki belgeler döneme dair son derece önemli bilgiler yer almıştır. Tanzimat idarecilerinin genel anlamda taşrada gerçekleştirdikleri idari reformların yanında eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel alanlarda aldıkları önlemler analitik ve tarihsel bir açısından incelenmiştir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın