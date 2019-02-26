Tanzimde 32 ton bakliyat satıldı
1 saat önce
Tanzim satış noktalarında ilk gün 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı.
Tanzim satış noktalarında ilk gün 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:55
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