Son Dakika Haberleri: Tanzimde 32 ton bakliyat satıldı

Tanzimde 32 ton bakliyat satıldı

1 saat önce

Tanzim satış noktalarında ilk gün 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı.

Tanzimde 32 ton bakliyat satıldı, System.String[]
Tanzim satış noktalarında ilk gün 17 ton pirinç, 9 ton nohut ve 6 tona yakın mercimek satıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:55 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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