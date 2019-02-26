Son Dakika Haberleri: Tanzimde bakliyat dönemi

Tanzimde bakliyat dönemi

19 dakika önce

Tanzim satış noktalarında nohut 5,5, mercimek ise 4,5 liradan bugün itibariyle satılmaya başlanacak.

Tanzimde bakliyat dönemi, System.String[]
Tanzim satış noktalarında nohut 5,5, mercimek ise 4,5 liradan bugün itibariyle satılmaya başlanacak. Haftaya da 6 liradan pirinç satışa çıkacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:00 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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