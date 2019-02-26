Tanzimde bakliyat dönemi
19 dakika önce
Tanzim satış noktalarında nohut 5,5, mercimek ise 4,5 liradan bugün itibariyle satılmaya başlanacak.
Tanzim satış noktalarında nohut 5,5, mercimek ise 4,5 liradan bugün itibariyle satılmaya başlanacak. Haftaya da 6 liradan pirinç satışa çıkacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:00
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