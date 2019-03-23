Son Dakika Haberleri: Tapduk Emre İho Ödüle Doymuyor

Tapduk Emre İho Ödüle Doymuyor

35 dakika önce

"Kitap Her Yerde" projesi ile adını duyuran Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu bu sefer de akıl ve zeka oyunları alanında Ankara birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Tapduk Emre İho Ödüle Doymuyor, System.String[]
"Kitap Her Yerde" projesi ile adını duyuran Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu bu sefer de akıl ve zeka oyunları alanında Ankara birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Okulun öğrencilerinden İrem Ada Kamalı, mangala branşında Ankara il birincisi, yine Tabduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Sudenur Akıncı, kulami branşında Ankara il ikincisi olarak Bursa'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Murat Uslu önderliğinde turnuvalara hazırlanan öğrencilerin hedefi ise Türkiye şampiyonluğu.

Okul Müdürü Hüseyin Özsoy, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırladığı projeler ile Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulunun adını Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

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