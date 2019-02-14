Son Dakika Haberleri: Tapduk Emre Mahallesi'nden Başkan Çalışkan'a Teşekkür

Tapduk Emre Mahallesi'nden Başkan Çalışkan'a Teşekkür

10 dakika önce

Tapduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküsever, mahallede tüm sokakların asfalt ve kaldırımla kaplanıp, yeni park ve spor alanları oluşturulduğunu söyledi.

Tapduk Emre Mahallesi'nden Başkan Çalışkan'a Teşekkür, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Tapduk Emre Mahallesi'ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Adem Ülküsever ile birlikte incelemelerde bulundu. Asfalt, kaldırım ve park çalışması yapılan alanları gezen Başkan Çalışkan; bu zamana kadar günü değil geleceği düşünen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu kapsamda tüm mahallelerin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını giderdiklerini vurguladı.

Mahalle gezisinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür eden Muhtar Adem Ülküsever, Karaman'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Tapduk Emre Mahallesi'ne de bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin yapıldığını söyleyerek: "Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çalışkan, sağolsun mahallemizde el değmedik yer bırakmadı. Tüm cadde ve sokaklarımızın asfalt ve kaldırımları tamamlandı. Mevcut parklar tadilattan geçti, mahallemize yeni bir park ve semt spor sahası kazandırıldı. Bu çalışmaların en önemlisi de Doğalgazın mahallenin her yerine ulaştırılmasıdır. Bu anlamda mahalle sakinlerimizin Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan'a ve belediye çalışanlarına şükranları var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:13 Kaynak: Bültenler

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