Tapınaklara Koşan Çinliler 'Domuz Yılı'ndan Sağlık ve Mutluluk Diledi
12 dakika önce
Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na giren Çin'de halk tapınaklara akın etti.
Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na giren Çin
'de halk tapınaklara akın etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:10
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