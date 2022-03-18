Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

18.03.2022 16:30

Son dakika haber... Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı Esenyurt'ta tapu anlaşmazlığı yaşayan 2 grup arasında silahlı kavga çıktı Esenyurt'ta tapu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, şahıslardan biri silahını ateşleyerek tartıştığı adamı bacağından vururken, karşı taraf da yine...

Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Esenyurt'ta tapu anlaşmazlığı yaşayan 2 grup arasında silahlı kavga çıktı

İSTANBUL- Esenyurt'ta tapu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, şahıslardan biri silahını ateşleyerek tartıştığı adamı bacağından vururken, karşı taraf da yine silahla karşılık verdi. Korkulu anlara sahne olan olayla ilgili 2 kişi adli makamlara sevk edildi.

Olay, dün 18.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan bir dairenin tapusu nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışmada silahını çeken saldırgan, Cihat S. isimli vatandaşa ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermilerin sağ baldırına isabet ettiği Cihat S. yere düşerken, yaralının yanında bulunan Halis Ç. de silahını ateşledi. Korku dolu anlar polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Ozan E. isimli vatandaş, kendini korumak için havaya ateş açtığını söyleyerek ruhsatsız tabancasını polis ekiplerine teslim etti. Sokakta yaralı halde yatan Cihat S., sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırılırken, yaralının yanında bulunan Halis Ç.'nin de ateş ettiği polis ekipleri tarafından tespit edildi. Yetkililere verdiği bilgide Halis Ç., kendini korumak için ateş ettiğini söylerken, ruhsatsız tabancasını da polis ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili savcılık talimatıyla Ozan E. ve Halis Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yaralı Cihat S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaya karışan Halis Ç. ve Ozan E., adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

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Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberi: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberi | İzmir'de emniyet şeridine çekilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tapu anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı - Son Dakika
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