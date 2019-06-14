Son Dakika Haberleri: Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz
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Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz

1 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi.

Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz, System.String[]
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:23 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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