Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz
1 saat önce
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:23
verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi.
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