Tapu Çevre Yol-İş Sendikası'ndan Sosyal Konut Projesi Açıklaması: "Ayakları Yere Basmayan Ölü Doğmuş Bir Proje" - Son Dakika
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Tapu Çevre Yol-İş Sendikası'ndan Sosyal Konut Projesi Açıklaması: "Ayakları Yere Basmayan Ölü Doğmuş Bir Proje"

22.09.2022 12:55
Tapu Çevre Yol-İş Sendikası'ndan Sosyal Konut Projesi Açıklaması: "Ayakları Yere Basmayan Ölü Doğmuş Bir Proje"

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası, sosyal konut projesiyle ilgili “Ayakları yere basmayan, temeli çürük bu projenin, TOKİ’nin henüz 2019 projelerini dahi tamamlayıp teslim edememesi göz önünde bulundurulduğunda, zaten ölü doğduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası, sosyal konut projesiyle ilgili "Ayakları yere basmayan, temeli çürük bu projenin, TOKİ'nin henüz 2019 projelerini dahi tamamlayıp teslim edememesi göz önünde bulundurulduğunda, zaten ölü doğduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Tapu Çevre Yol-İş Merkez Yönetim Kurulu, konut fiyatları ve iktidarın yeni sosyal konut projesiyle ilgili bugün yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Son açıklanan TOKİ projesi, bugün kanayan yaraya ne zaman derman olacaktır? Ayakları yere basmayan, temeli çürük bu projenin, TOKİ'nin henüz 2019 projelerini dahi tamamlayıp teslim edememesi göz önünde bulundurulduğunda, zaten ölü doğduğu anlaşılmıştır. Projedeki konut ve işyerlerinin taksitleri, memur maaş artış oranına göre 6 ayda bir arttırılacağı duyurulmuştur. Bunun iki sakıncası mevcuttur; birincisi, memur maaş artış oranına altlık teşkil eden TÜFE rakamları, gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısı ile bu projede taahhüt altına giren müteahhit firmalar, gerçek enflasyona göre şekillenecek proje maliyetlerini karşılayamayacak ve projeler tamamlanamayacaktır.

İkinci sakınca ise, bu projeye konut ya da işyeri almak amacıyla dahil olan kamu çalışanı olmayan vatandaşlar, kendi taksitlerinin olabildiğince az artmasını hedefleyecekleri için memur maaş artış oranının düşük hesaplanması yolunda bir baskı oluşturacaklar; bu durum da emekçi sınıfının kendi içinde bir çıkar çatışmasına sebep olacak, sosyal kesimleri karşı karşıya bırakacaktır."

"YABANCIYA SATILAN SATIŞLARA KISITLAMA GETİRİLSİN"

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası, konut fiyatlarının düşürülmesi için şu önerilerde bulundu:

"Yabancıya satışlara acilen kısıtlama getirilmeli, yabancıya satılmış taşınmazların emlak vergi bedelleri 2-3 katına çıkartılmalıdır. Emlak vergisine ilişkin her şey (matrah tespiti, tahsilatı vs.) belediyelerden alınmalı ve merkezi Maliye idaresine verilmeli. Acil olarak kütle değerlemesi yöntemi ile gerçeğe yakın emlak vergisi değerleri tespit edilmeli ve vergi tahakkuk-tahsilleri bu esasa göre yürütülmelidir.

"ORANLI TARİFE UYGULANSIN"

Emlak vergisinde 'artan oranlı tarife' uygulanmalıdır. Kar sağlamak amacıyla kısa vadede gayrimenkul alım satımı yapanlardan caydırıcı oranda vergi alınmalıdır. Kiraya verilmemiş, boş olarak tutulan konutlar için 'kaynak israf vergisi' uygulanmalıdır. Böylece kiralık konut arzı arttırılarak fahiş kira artışlarının önüne geçilecektir."

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Kaynak: ANKA

Memur, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tapu Çevre Yol-İş Sendikası'ndan Sosyal Konut Projesi Açıklaması: "Ayakları Yere Basmayan Ölü Doğmuş Bir Proje" - Son Dakika
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