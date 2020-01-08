Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı - Son Dakika

Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı

6 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36 bin lira, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 bin lira ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira aktarıldı.

Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı, System.String[]

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36 bin lira, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 bin lira ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da 1 milyon 271 bin 473 işlemle 3 milyar 421 milyon 989, Ankara'da 770 bin 839 işlemle 1 milyar 118 milyon 730, İzmir'de 570 bin 949 işlemle 726 milyon 407, Antalya'da 406 bin 704 işlemle 633 milyon 235 ve Bursa'da ise 395 bin 87 işlemle 488 milyon 888 bin liralık gelir elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bu işlemler sonucu Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira katkı sağlandı.

Tapu senedinin e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, birçok işlemin yine e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda "Tapu Senedi, İpotek Belgesi, Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hisseli Taşınmaz Tapu Kaydı" belgelerini vatandaşların e-devlet üzerinden alabilmeleri için harekete geçildi.

Bu uygulamaların yılın ilk yarısında aktif hale getirilerek hayata geçirilmesi planlanıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD-İran geriliminde bundan sonra ne olacak? İranlı bakan merak edilen soruya yanıt verdi
Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Son Dakika Haberleri
17:48 Fırtınanın ardından deniz keyfi - Son Dakika
17:48 Uyuşturucu operasyonları (2) - Son Dakika
17:48 Erdoğan-Putin: "Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün... - Son Dakika
17:48 Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "(ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve... - Son Dakika
17:43 Vatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecek - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]