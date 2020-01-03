Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık - Son Dakika
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Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık

6 saat önce

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebilecek.

Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık, System.String[]

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebilecek." dedi.


Yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde de satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebiliyor. Örneğin alıcının Almanya'da, satıcının ise Burdur'da olduğu bir devir işlemi için, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabiliyor." dedi.


Büyük kolaylık


Tarafların farklı tapu müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde işlemlerin yapılabilecek olmasının büyük kolaylık olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları ile işlem yapılabilecek. Hatta satış-ipotek talebi bile gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullandı.


"Aynı anda hazır bulunmaları gerekecek"


Bu tür işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek. Tarafların aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek." dedi. - İSTANBUL

Mustafa Hakan, Almanya, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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