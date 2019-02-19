Son Dakika Haberleri: "Tapu" Deyip Geçmeyin

"Tapu" Deyip Geçmeyin

1 saat önce

Türk Kütüphaneciler Derneği Eskişehir Şubesi il genelinde gerçekleştirdiği ziyaretleri tüm hızıyla sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında son olarak Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden kütüphaneciler, bölge müdürü Cevdet Kılıç'tan tüm kütüphanecileri mutlun eden bilgiler aldı.

Kitaba olan ilginin ve kütüphane kullanımının konuşulduğu ziyarette, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünün dört ilde hayata geçirdiği Z kütüphane çalışmalarını, projeyi hayata geçiren Cevdet Kılıç'tan dinleyen kütüphaneciler, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

TÜM KURUMLARA ÖRNEK OLMALI

Kurulan tam donanımlı Z kütüphanelerin özellikle çocuk ve gençlerin kütüphaneye olan ilgisinin artmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan dernek yönetim kurulu üyesi ve ESOGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Eyüp Yüksel, projenin tüm kurumlara örnek olması gerektiğini ifa etti.

TAPU DEYİP GEÇMEYİN

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünü ve Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'ı gönülden kutladıklarını ifade eden TKD Eskişehir Şube Başkanı Aytaç Tekin ise yaptığı açıklamada; " Sayın Kılıç kamu kaynaklarının etkin ve verimli olarak nasıl kullanılacağını bizlere bir kez daha gösterdi. Kılıç'ın kütüphaneye verdiği önem tüm kurumlara örnek olmalı. Böyle önemli çalışmalar, ülkemizdeki kitap okuma oranının artmasına büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda yeni projeleri büyük bir heyecanla bekliyoruz. TKD Eskişehir olarak her zaman böyle önemli çalışmaların yanında olacağız" dedi.

TKD'DEN KILIÇ'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ziyaret sonunda Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'a teşekkür plaketi takdim eden uzman kütüphaneciler Metin Can ve Aylin Tekin, yapılan çalışmaların artarak devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:06 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Güncel
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