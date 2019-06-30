Son Dakika Haberleri: Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem
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Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem

1 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.

Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem, System.String[]
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13 
Ekonomi
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