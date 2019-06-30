Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem
1 saat önce
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13
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