Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi :

Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı

Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti

Hırsızdan şaşırtan ifade: Tövbe etmiştim, dayanamadım

İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor