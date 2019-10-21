- Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün arşiv deposunda korkutan yangın

Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken depoda maddi hasar meydana geldi

TRABZON - Trabzon'un Hızırbey Mahallesinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne ait arşiv deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında maddi hasar meydana gelirken binada bulunan bazı kişiler de dumandan etkilendi.

Hızırbey Mahallesinde bulunan binanın birinci katında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada yangını kontrol altına alırken, yangının meydana geldiği dairenin Trabzon Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünü'ne ait arşiv deposu olduğu belirtildi. Yangın sonucu depoda bulunan eşyalar zarar görürken, binanın 5 katında dumandan etkilenen yaşlı bir hastaya itfaiye merdiveni aracılığı ile ulaşılarak müdahale edildi. Yangın nedeniyle binadakiler kısa süreli panik yaşarken olay yerinde ambulans da hazır vaziyette bekletildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yangının ardından Trabzon Valiliğinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan personel olay yerine gelerek yangını yakından takip etti.