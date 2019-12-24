Tapu Kadastro emeklileri Atatürk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tapu Kadastro emeklileri Atatürk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Tapu Kadastro emeklileri Atatürk Evi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Tapu Kadastro emeklileri Büyük Taarruzun başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Tapu Kadastro emeklileri Atatürk Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Tapu Kadastro emeklileri Büyük Taarruzun başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti.


Görevli Halil Ömür mihmandarlığında Atatürk Evi'nde yaşanan destansı bilgileri dinleyen tapu kadastro emeklileri zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 70 civarında tapu kadastro emeklisi her yıl bir araya gelerek Afyonkarahisar'ın tarihi güzelliklerini ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyaret sonunda çay bahçesinde çay eşliğinde Şuhut ziyaretini değerlendiren emekliler, ilçeyi çok sevdiklerini Atatürk Evi'nin tarih koktuğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı
MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu Mina'nın oğlundan sevindiren haber Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
17:32 'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı - Son Dakika Haber
17:30 Yemen'de domuz gribinden 8 kişi öldü - Son Dakika Haber
17:27 Anten yüzünden çatıdan düştü - Son Dakika Haber
17:27 Kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
17:24 Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı: Yap işlet devret kapsamına alıma itiraz reddedildi - Son Dakika Haber
17:03 Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı - Son Dakika Haber
16:58 Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tapu Kadastro emeklileri Atatürk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]