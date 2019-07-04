Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.
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Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
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