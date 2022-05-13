Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı

13.05.2022 14:10

Son dakika 3. sayfa haberi: Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralıANTALYA Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grubun sokak ortasındaki taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı

ANTALYA Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grubun sokak ortasındaki taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir binanın tapusu yüzünden anlaşmazlığa düşen iki grup arasında önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Taş ve sopaların konuştuğu kavgada 10'a yakın kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı

YORUMLAR
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Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı Son dakika: ADIYAMAN'DA ADLİYE ÇIKIŞI KAVGA: 3 YARALI, 5 GÖZALTI Son dakika: ADIYAMAN'DA ADLİYE ÇIKIŞI KAVGA: 3 YARALI, 5 GÖZALTI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı - Son Dakika


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