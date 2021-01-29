Şanlıurfa Karaköprü Tapu Müdürlüğünce yaklaşık 5 milyon liralık sahtecilik önlendi - Son Dakika

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaköprü Tapu Müdürlüğüne gelerek Antalya'nın Alanya ilçesindeki yaklaşık 5 milyon lira değerindeki taşınmazları sahte kimlikle düzenlenen vekaletnameyle satmaya çalışan kişiler, personelin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alanya Tapu Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan, mülkiyeti yabancı uyruklu kişiye ait 3 taşınmazın satışı için 18 Ocak'ta Karaköprü Tapu Müdürlüğüne başvuruldu.

Tapu Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede satış işlemleri için sahte kimlikle düzenlenen vekaletname kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Ocak'ta sahtecilik girişiminde bulunan kişiler suçüstü yakalandı.

Sahteciliğe teşebbüs edenler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.