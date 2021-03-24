Tapu Müdürlüğü'nden bir yılda 11 bin 713 işlem
24.03.2021 10:12
Kütahya'nın Simav ilçesindeki Tapu Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 11 bin 713 işlem yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki Tapu Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 11 bin 713 işlem yapıldığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " ilçemizdeki Tapu Müdürlüğü'nde 2020 yılı itibariyle; 233 ipotek işlemi, 136 kredili satış, 529 veraset ve intikal işlemi, bin 925 satış işlemi ve 8 bin 880 diğer işlemler olmak üzere toplam 11 bin 713 işlem yapılmış olup, bu işlemler sonucunda ; 696 bin 862 TL döner sermaye, 5 milyon 499 bin 946 TL tapu harcı, 108 bin 166 TL damga vergisi olmak üzere toplam 6 milyon 304 bin 974 TL tahsil edilmiştir" dedi. - KÜTAHYA
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