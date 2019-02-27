Son Dakika Haberleri: Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada

Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada

34 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde arazi satışında alacak verecek kavgası kanlı bitti.

Bursa'nın İznik ilçesinde arazi satışında alacak verecek kavgası kanlı bitti. Tapu Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda bir şahıs tabancayla ayaklarından vuruldu. Zanlı, yerde yatan yaralı şahsa tepki gösterirken, öfkeli arkadaşının vurulan şahsa tekmeler atması da kameraya yansıdı. İznik Tapu Dairesi'nde yaşanan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Mahmut Çelebi Mahallesi Salim Demircan sokakta meydana geldi. Oğuz Yenen (48), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Tevfik K. (46) tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Ardından Tevfik K. vurduğu Oğuz Yenen'e sert bir şekilde tepki gösterdi. Zanlının öfkeli arkadaşı da yerde yatan yaralı Yenen'e defalarca tekmeledi. Ayaklarından iki kurşun yarası alan Oğuz Yenen, 112 acil ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polise teslim olan zanlı ise Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

(Halil Ataş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

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