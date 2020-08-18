Tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel karantinada - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Tapu Müdürlüğü'ndeki çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte çalışan 12 personelin kısa sürede evlerinde karantinaya alınmaları sağlandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesi Hükumet Konağı içerisinde faaliyet gösteren Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kurumda bulunan 12 personel evlerinde karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan personele ise hastaneye götürülürken, tapu müdürlüğünde işlemlerin aksamaması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden ilçeye 4 personel geldi. Tapu Müdürlüğündeki korona virüs olayı üzerine bütün binada tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Dışarıdan gelen vatandaşların ateşi ölçülerek tek tek içeri alınıyor. - TEKİRDAĞ