Son Dakika Haberleri: Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
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Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

41 dakika önce

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.

Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak, System.String[]
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:32 
Ekonomi
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