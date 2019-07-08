Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
41 dakika önce
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:32
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