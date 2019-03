Tapu Senedinde Qr Kodu Uygulaması Önemli"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz.

Kurum, Antalya'daki, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde hak sahiplerine tahsisi yapılan 4 bin 874 tapu senedinin dağıtımı için düzenlenen "Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Antalya'daki hortum felaketi ve afetin başladığı ilk andan itibaren, konuya dair ilgili bakanlıklar olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.



Tapularına kavuşacak vatandaşları tebrik eden Kurum, "Yaklaşık 133 hektarlık büyüklüğe sahip bu bölge, 2014'te riskli alan ilan edilmişti. Yüzde 99,5 gibi bir oranla neredeyse tüm hak sahiplerinin muvafakati sağlanmak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştı." diye konuştu.



6 bin 500 konut ve bin 300 iş yerine ait irtifak hakkı tesisinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tapu siciline işlendiğini belirten Kurum, 4 bin 874 konutun hak sahiplerine tahsisinin yapıldığını bildirdi.



Hak sahiplerine tahsisi yapılan 4 bin 874 tapu senedini vatandaşlara vermek üzere toplandıklarını vurgulayan Kurum, "QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



Kepez ve Santral mahallelerinde yıllardır süregelen sağlıksız yapılaşmaya ve mülkiyet sorunlarıyla hep birlikte "dur" dediklerini aktaran Kurum, "Sağlıksız yapılaşmanın önüne geçmek istiyorsak, güvenli, nitelikli ve yaşanabilir kentler oluşturmak istiyorsak, afet riski taşıyan alanlarımızı tasfiye, yenileme ve iyileştirmeye mecburuz. Deprem ülkemizin olduğu gibi Antalya'nın da bir gerçeği. Bu manada konut alanlarımızı bir an önce inşa etmeli ve depremin vereceği zararları önleyici tedbirleri hızlıca almalıyız." değerlendirmesini yaptı.



"Binalarımız, kültürümüzü yansıtıyor"



Özü, kültürü yansıtan projeler yaptıklarına değinen Kurum, Antalya Kepez'de yatay mimari metoduyla az katlı konforlu binalar yapıldığını anlattı.



Deprem Haftası'na değinen Kurum, ne zaman sağlam, güvenli ve konforlu bir konut inşa etseler, ne zaman içleri rahat etse akıllara depremin, ülkenin yaşadığı acıların geldiğini belirtti.



Ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:



"Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos'ta meydana gelen 7,4'lük depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 285 bin konut, 43 bin iş yeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insanımız, depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilendi. Bunu bilerek hareket etmeli, tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor."



"Artık hiçbir ocağa ateş düşmesin"



Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da elim bir kaza meydana geldi. O kazada Kartal'da 21 canımızı kaybettik, 16 vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Burada annelerimiz var, ev alacak. Bizim evlerimiz daha güvenli olacak. O göçüğün altından, 72 saat sonra bir anne kucağında yavrusuyla birlikte çıkarıldı. Anne yavrusunun üzerine kapanmış ama ikisi de hayatını kaybetmiş. İkisinin cenazelerini oradan alabildik. Artık ülkemizin hiçbir yerinde annelerimiz ağlamasın, artık hiçbir ocağa ateş düşmesin. Bunun için kentsel dönüşüm çok önemli. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kapsamda, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız."



Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacaklarını aktaran Kurum, kredi destekleriyle kaynaklarla kentsel dönüşümü tamamlayacaklarını ifade etti.



"Hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz"



Cumhur İttifakı'nın ülkenin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerlediğini, bu ittifakın masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak olmadığını anlatan Kurum, şöyle konuştu:



"Bu kutlu ittifak, ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğumuz direnişle başladı. Daha sonra milletimizin arzusuyla sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayılmış bir siyasal duruştur. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053'ün 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğiz."



Antalya'ya 16 yılda 40 milyar lira yatırım yaptıklarına değinen Kurum, 11 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini, bin yataklı şehir hastanesini de kazandıracaklarını açıkladı.



Antalya Kent Müzesi'nin ekim ayında tamamlanacağını belirten Kurum, çevre ve şehircilik alanında Antalya'ya yaklaşık 9,5 milyar lira yatırım yaptıklarını, 310 milyonluk yatırımın devam ittiğini bildirdi.



Antalya'da bugüne kadar 4 bin 500'e yakın konut uygulaması başlattıklarını, bunlardan 3 bin 900'ünü tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, okul, hastane, cami, pansiyon, sağlık ocağı, ticaret merkezi, spor salonu gibi sosyal donatıları kapsayan 40 bina ve 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu da hizmete açtıklarını kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'da hizmetin tamamını vatandaşın desteğiyle yaptıklarını, her zaman milletin, kentin kazandığını belirtti.



"Bazıları 'Tapunuzu almayın, kira yardımlarınız kesilecek' diyor. Tapunuzu alıp, cebinize koyup gideceksiniz ve inşaatlarınıza girene kadar da kira yardımları devam edecek. Hizmet budur. Sizin mutsuzluğundan mutlu olan insanlara fırsat vermediniz." diyen Türel, Kepez Santral bölgesindeki inşaatların yüzde 90'ını bitirdiklerini açıkladı.



Bakan Kurum, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katıldığı programda, hak sahiplerine tapularını dağıttı.

