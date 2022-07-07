Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

07.07.2022 23:09
Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte olduğu öne sürülen evraklarla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen Müdür Yardımcısı tutuklandı Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tapu soruşturmasında 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement