Tapu tahsis belgesi sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedellerini ödemiş olanlar ile ödendi belgelerini eksiksiz ibraz edenlerden, tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçüme ilişkin satış bedeli alınmayacak.

"Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, muhasebeleştirilmesine yönelik usul ve esasları belirliyor.

Özel hesaba yatırılan değer artış payı tutarları, dış finansman kaynaklarından sağlanan krediler ile bu kredilerin kullandırılması neticesinde ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler, özel hesaba gelir kaydedilecek.

Bakanlık, özel hesaba aktarılan dış finansman kaynaklarını, bankalar aracılığıyla konut ve işyeri yapım kredisi ile güçlendirme kredisi olarak kullandırabilecek.

Yapı sahiplerine yapılacak satış bedeli en geç üç ay içinde ödenecek

Düzenlemeyle, İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanunu hükümlerine göre tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedellerini ödemiş olanlardan, ödendi belgelerinin eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçüme ilişkin satış bedeli alınmayacak.

Kadastro parseli iken tapu tahsis belgesi verilen taşınmazların, imar parseli olarak satışlarının yapılması halinde tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçümünden bölgede uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı oranında kesinti yapılacak.

Yapı sahiplerine yapılacak satışlarda, satış bedeli peşin ödenecekse satış bedelinin tamamının, taksitle ödenecek ise satış bedelinin en az dörtte birinin, yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi ve taksitli satışlarda satış sözleşmesi düzenlenmesi mecburi olacak.