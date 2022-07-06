Tapu tahsis belgesi sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Tapu tahsis belgesi sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

06.07.2022 16:34
Tapu tahsis belgesi sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedellerini ödemiş olanlar ile ödendi belgelerini eksiksiz ibraz edenlerden, tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçüme ilişkin satış bedeli alınmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedellerini ödemiş olanlar ile ödendi belgelerini eksiksiz ibraz edenlerden, tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçüme ilişkin satış bedeli alınmayacak.

"Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, muhasebeleştirilmesine yönelik usul ve esasları belirliyor.

Özel hesaba yatırılan değer artış payı tutarları, dış finansman kaynaklarından sağlanan krediler ile bu kredilerin kullandırılması neticesinde ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler, özel hesaba gelir kaydedilecek.

Bakanlık, özel hesaba aktarılan dış finansman kaynaklarını, bankalar aracılığıyla konut ve işyeri yapım kredisi ile güçlendirme kredisi olarak kullandırabilecek.

Yapı sahiplerine yapılacak satış bedeli en geç üç ay içinde ödenecek

Düzenlemeyle, İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanunu hükümlerine göre tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedellerini ödemiş olanlardan, ödendi belgelerinin eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçüme ilişkin satış bedeli alınmayacak.

Kadastro parseli iken tapu tahsis belgesi verilen taşınmazların, imar parseli olarak satışlarının yapılması halinde tapu tahsis belgesinde belirtilen yüz ölçümünden bölgede uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı oranında kesinti yapılacak.

Yapı sahiplerine yapılacak satışlarda, satış bedeli peşin ödenecekse satış bedelinin tamamının, taksitle ödenecek ise satış bedelinin en az dörtte birinin, yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi ve taksitli satışlarda satış sözleşmesi düzenlenmesi mecburi olacak.

YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personeli ve 60 aracıyla afetlere hazır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personeli ve 60 aracıyla afetlere hazır Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle para cezası Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle para cezası
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tapu tahsis belgesi sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tapu tahsis belgesi sahiplerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement