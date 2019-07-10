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Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de

2 saat önce

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de, System.String[]
Ekonomi
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:37 
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