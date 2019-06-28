Son Dakika Haberleri: Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi
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Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

1 saat önce

Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi, System.String[]
Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:18 
Ekonomi
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