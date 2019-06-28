Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi
1 saat önce
Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi.
Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:18
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