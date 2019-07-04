Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi
14 dakika önce
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:47
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