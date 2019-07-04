Son Dakika Haberleri: Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi
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Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi

14 dakika önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi, System.String[]
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:47 
Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Kırklareli, AK Parti, Ekonomi
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