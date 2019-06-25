Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
18 dakika önce
AK Parti'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:18
'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!
Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi
Seçimi kaybeden Binali Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran "teşekkür"