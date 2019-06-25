Son Dakika Haberleri: Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu

18 dakika önce

AK Parti'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu, System.String[]
AK Parti'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:18 
ak parti, tbmm, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali! Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi Seçimi kaybeden Binali Yıldırım Twitter'da bio'sunu değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran "teşekkür"

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]