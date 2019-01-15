Son Dakika Haberleri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi

1 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılan görev değişikliği ile genel müdür yardımcılıklarına Adil Hakan Ayber, Ömer Sinan Bayçelebi ve Sinan Fidan atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi, System.String[]
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılan görev değişikliği ile genel müdür yardımcılıklarına Adil Hakan Ayber, Ömer Sinan Bayçelebi ve Sinan Fidan atandı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde "Merkez ve Taşra Teşkilatı Üst Yönetim Kadrolarında Yapılan Görev Değişikliği" hakkında duyuru yayınlandı.

Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Ömer Sinan Bayçelebi ve Sinan Fidan getirildi.

Birinci Hukuk Müşavirliğine Meltem Akbaş, Kadastro Dairesi Başkanlığına Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına Tapu Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Uzmanı Gökhan Çanakçı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da Kadastro Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihat Erdoğan görevlendirildi.

Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne İstanbul Kadastro Müdürü Suad Adil Çevik getirilirken, diğer 15 bölge müdürlüğünde de görev değişikliğine gidildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:27 Kaynak: AA

İstanbul, Merkez, CEO, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Projelerini Açıkladı İranlı Turist, Takside Unuttuğu 120 Bin Lirayı Kendisine Ulaştıran Şoföre Döviz Hediye Etti

Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:35:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]