Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "koronavirüs tedbiri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 'koronavirüs tedbiri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "koronavirüs tedbiri" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak başvuruların "Web-Tapu" sistemi üzerinden alınacağı bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak başvuruların "Web-Tapu" sistemi üzerinden alınacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kovid-19'a yönelik çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18 Mart'tan itibaren, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurular 'Web-Tapu' sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr), yabancı uyruklular dahil olmak üzere işlem (randevu) talepleri ise 'Alo-181' çağrı merkezi aracılığıyla veya 'www.tkgm.gov.tr' adresinden online olarak yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Müdürlüklere randevusuz ve "Web-Tapu" üzerinden yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Web-Tapu" üzerinden alınan başvurularda vatandaşların sadece imza aşamasında müdürlüklere gideceği kaydedildi.

Online başvurusu alınan işlem sahiplerinin müdürlüklerdeki bekleme salonlarına randevu saatinde kabul edileceği bildirilen açıklamada, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına randevu saatinde müdürlüklerde olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi taleplerinin "www.yourkeyturkey.gov.tr"den karşılanacağı ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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