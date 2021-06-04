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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "randevu krizi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "randevu krizi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

04.06.2021 16:43
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün web tapu sisteminin, bir randevu sistemi değil, tapu işleminin tapu müdürlüğüne gitmeden 7 gün 24 saat zaman kısıtlaması olmaksızın başlatıldığı bir sistem olduğu bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün web tapu sisteminin, bir randevu sistemi değil, tapu işleminin tapu müdürlüğüne gitmeden 7 gün 24 saat zaman kısıtlaması olmaksızın başlatıldığı bir sistem olduğu bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden "randevu krizi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, pandemi döneminde vatandaşların sağlığının korunması, virüs yayılımının artmamasına yönelik olarak tüm kamu kurumlarının farklı önlemler aldığı ve verilen hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi için toplum sağlığının ön planda tutularak hizmetlere yön verildiği belirtildi.

Pandemi sürecinde vatandaşların tapu müdürlüklerine işlem müracaatlarının 3 ayrı yerden yapılabildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda tapu işleminin randevu alınmasına gerek kalmadan yapılması için web tapu sistemi oluşturulduğu ifade edildi.

İnternet erişimi olmayan veya kullanım durumu uygun olmayan vatandaşların tapu işlem başvurularını ALO 181 çağrı merkezinden yapabildiği aktarılan açıklamada, çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir diğer yöntemin ise işlemle ilgili hazırlıklarını sürdüren vatandaşların kendi durumlarına göre randevu tarihini ayarlayabildikleri randevu sistemi olduğu belirtildi.

"Dünyada 5 dilde tapu hizmeti veren tek sistem"

Web tapu sisteminin, başta vatandaşlar olmak üzere ticaret şirketlerinin, diğer tüzel kişilerin, emlakçıların, taşınmaz değerleme uzmanlarının ve kamu kurumlarının hizmetine sunulan büyük bir platform olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Web tapu sistemi, 'tapunun kısa yolu', 'tek tıkla tapu' ve 'sıra hep sizde' sloganları ile hayata geçirilmiş, sistem e-Devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta olup TKGM-TAKBİS güvencesi altındadır. Dünyada 5 dilde tapu hizmeti veren tek sistemdir. Sistem ayrıca yabancı ülke vatandaşlarının kullanımına da açılmış durumdadır.

Web tapu, bir randevu sistemi olmayıp tapu işleminin tapu müdürlüğüne gitmeden 7/24 zaman kısıtlaması olmaksızın başlatıldığı bir sistemdir. Vatandaşlarımız gerekli bilgileri online olarak sistem üzerinden girmekte, tapu müdürlüklerince yapılan SMS yönlendirmeleri ile harç ödemeleri gerçekleştirilmektedir. İşlem için girilen gerekli belgeler, diğer kamu kurumlarından sistem üzerinden alınmakta ve vatandaşlardan başvuru aşamasında ayrıca belge talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız yalnızca imza için tapu müdürlüklerine gitmektedir."

Günlük ortalama 20 bin işlem

Web tapu sistemiyle günlük ortalama 20 bin tapu işleminin doğrudan vatandaşlarca başlatıldığı ve pandemi önlemleriyle esnek çalışma sistemi de dikkate alındığında, büyük kısmının aynı gün, yoğunluğun en fazla olduğu durumlarda birkaç gün içerisinde tapu işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Bu dönemde özellikle tüm bankalarımız ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde ipotek işlemleri elektronik ortama taşınmış ve kredili satış işlemleri büyük oranda aynı gün tamamlanmıştır." bilgisine yer verildi.

Özellikle pandeminin en yoğun olduğu 2020 yaz aylarında kamu bankalarının kredi faiz oranlarını düşürdüğü dönemde tapu müdürlüklerindeki günlük işlem sayılarının ortalama 60-80 bine çıktığı aktarılan açıklamada, web tapuya kayıtlı kullanıcı sayısının 3 milyon 551 bin 325'e ulaştığı, bu uygulamadan memnuniyet oranının yüzde 88 olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm işlemler herhangi bir aksamaya meydan verilmeksizin tamamlanmaktadır. Yoğunluk tespit edilen müdürlüklerimize iş gücü desteği verilerek işlemler zamanında tamamlanmıştır. Yine bu dönemde vatandaşlarımızın yan yana gelmeden, kendilerine en yakın tapu müdürlüklerde karşılıklı iletişime geçerek alım satım işlemleri yapmalarına olanak sağlanmıştır. Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdiği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak verilen hizmetlerin elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacına yönelik olarak çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettirmektedir."

İnternet, Pandemi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 'randevu krizi' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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