Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Şile'deki operasyona ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet operasyonu" başlıklı haberlere ilişkin, "Operasyonlarda müdürlüğümüz personeline yönelik bir gözaltı olmamıştır. Devam eden soruşturma kapsamında yapılan bu ilave gözaltılar, kurum dışı aracı ve benzeri kişilere uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, bugün medyada "Şile Tapu Müdürlüğüne 2'nci dalga rüşvet operasyonu" olarak geçen haberlerin, operasyonun Tapu Müdürlüğüne yapıldığı algısı oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan operasyonlarda müdürlüğümüz personeline yönelik bir gözaltı olmamıştır. Devam eden soruşturma kapsamında yapılan bu ilave gözaltılar, kurum dışı aracı ve benzeri kişilere uygulanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda sahteciliğin önüne geçecek tüm çalışmaları yapmakta ve uygulamaktadır."