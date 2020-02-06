Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mobilya-döşeme işlerini hükümlüler yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mobilya-döşeme işlerini hükümlüler yapacak - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mobilya-döşeme işlerini hükümlüler yapacak

6 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Tapu'nun merkez ve taşra hizmet binalarındaki mobilya-döşeme işleri hükümlüler eliyle yürütülecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mobilya-döşeme işlerini hükümlüler yapacak, System.String[]

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Tapu'nun merkez ve taşra hizmet binalarındaki mobilya-döşeme işleri hükümlüler eliyle yürütülecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, Genel Müdürlükte düzenlenen protokol imza töreninde, Adalet Bakanlığı ile iş birliklerinin eskiye dayandığını belirterek, söz konusu protokolle merkez ve taşra hizmet binalarındaki mobilya ve döşeme işlerinin hükümlüler eliyle yürütüleceğini söyledi.

Adlı, bu iş birliğinin, hükümlülerin gelişimine de katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Hem iki kurumumuz hem ülkemiz hem de hükümlülerimiz için güzel bir hizmet olmasını ümit ediyorum. Amacımız, insanları hapsedip cezalandırmaktan ziyade onları cezaları bittikten sonra topluma kazandırmak. İnşallah bu tip hizmetler hükümlülerin topluma kazandırılmasına vesile olur. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan ise hükümlüler için 6 ana iş kolunda 180'den fazla alanda eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Hükümlüleri Avrupa standartlarında belge sahibi yaparak tahliyelerini sağladıklarını dile getiren Atan, protokolün hükümlüler için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Adlı ile Atan iş birliği protokolünü imzaladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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